V kategoriji brezčasno slovensko oblikovanje je bil zmagovalni plašč Cliche Prime modne oblikovalke Jelene Pirkmajer. Fokus njenega oblikovanja je možnost, da se posamezni kosi oblačil kombinirajo znotraj kolekcije pa tudi med različnimi kolekcijami, s čimer omogoča številne variante na isto temo.

Za nagrado oblikovanje leta je žirija soglasno izbrala čevlje za tek na smučeh Alpina Elite 3.0, ki so najlažji in najbolj odzivni čevlji za tek na smučeh na svetu. Najbolj revolucionaren je zgornji del čevljev, inovativne gamaše namreč omogočajo vodoodpornost in dihanje in s tem ohranjajo noge suhe. Za oblikovanje so zaslužni Robert Križnar, Alpina in Andrej Šenk, Jure Miklavc in Studio Miklavc ter Silva Vitez.

V kategoriji zasebni interier pa je nagrado prejelo podstrešno stanovanje Tivolska podjetja Kombinat, kjer so avtorji razmejili funkcije mansardnega prostora ter omogočili krožno gibanje in fleksibilnost uporabe. sta