Tretja razvojna os: Za številne generacije cesta prihaja prepozno

Številni prebivalci in župani šaleške in koroške regije pozdravljajo zasaditev prve lopate ob začetku gradnje severnega dela tretje razvojne osi v Gaberkah. A pri tem ostajajo zmerni optimisti, saj se zavedajo, da bo do takrat, ko cesta bo, preteklo še veliko vode.