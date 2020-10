Nespodbudna prikrita brezposelnost

Gospodarske krize so v preteklosti praviloma povzročile hiter padec gospodarske aktivnosti, veliko izgubo delovnih mest in socialno nevzdržno povečanje odkrite brezposelnosti. Države so običajno reagirale tako, da so povečale izdatke za nadomestila za brezposelnost, ne da bi za to potrebovale posebno soglasje zakonodajalcev. Šlo je za delovanje tako imenovanih avtomatskih fiskalnih stabilizatorjev, ki so se sprožili samodejno, ko so bili izpolnjeni z zakonom določeni pogoji. Takšno delovanje države je bilo proticiklično, saj je spodbujalo povpraševanje v času, ko bi brezposelni sicer zmanjšali svoje trošenje zaradi izpada rednih dohodkov. Tako je bil krizni padec družbenega proizvoda manjši, socialne stiske pa manj izrazite, kot bi bile brez teh ukrepov. Pomembno je bilo tudi, da so takšni ukrepi začeli delovati hitreje kot diskrecijski ukrepi, ki sicer potrebujejo posebno proceduro sprejemanja sprememb proračuna v parlamentu.