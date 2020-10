Kljub težkim časom ni razloga, da bi se že takoj začeli predajati malodušju, melanholiji, peki kruha z drožmi in sestavljanju koronavicev. Nič namreč ne traja za vedno. To je lepo razložil prvi glas Štajerske Damijan Murko. Na začetku kariere so se smejali njemu, zdaj se on smeji drugim. Slovenski slavec se je izpovedal za Nedeljske novice in povedal, da mora biti življenje zabavno, zato zbira šale o sebi, saj se drži nasveta, ki ga je nekoč svojemu ljudstvu posredoval sam predsednik države, da je bolje, da se šalimo, kot pa žalimo. »Na svojih nastopih redno stresam šale o sebi. Nikoli nisem žaljiv do drugih, zmeraj nastop zapakiram tako, da se ljudje smejijo meni. To je bistvo vsega. Včasih so se smejali in nisem imel od tega nič, danes pa za to fino plačajo. In se smejim jaz,« je o svojem poslovnem komedijantstvu jel razlagati Murko.

Kataya spisala knjigo Z nasmeškom na obrazu se je te dni sodržavljanom javil tudi Jan Plestenjak. Čeprav je konec maja napovedal, da bo za točno eno leto in tri mesece poniknil iz sveta javnega življenja, se je pred dnevi oglasil z nadvse presunljivo objavo. Javno je namreč naznanil, da je kupil tri blagovne znamke propadlega podjetja Mura in za njih plačal 3300 evrov kupnine, čeprav, kot je povedal za časopis Finance, nima namena vstopiti v tekstilno industrijo. Želel je le, da Mura, ki je bila nekoč znana po visokokakovostnih izdelkih, ostane v slovenskih rokah. »Tudi če ostane obešena v mojem studiu med zlatimi in platinastimi ploščami, ostala bo v Sloveniji. Morda pa nekoč spet dvigne svoja krila, s spoštovanjem do vseh krojačev in šivilj, ki so jo soustvarili,« je v domoljubnem tonu svojo poslovno potezo pokomentiral Jan. Dobra volja je one dni prevevala tudi pevko Katjo Ajser, ki sliši na umetniško ime Kataya. Na portalu 24ur.com je naznanila, da bo v prihodnjih dneh izšel njen pisateljski prvenec, ki mu je nadela ime Vrnitev k sebi. Umetniško delo je po njenih besedah nekakšen učbenik življenja in je nastajalo kakšno leto, rdeča nit zgodbe pa je duhovnost. »Knjiga je izliv multidimenzionalne duše, ki jo imamo vsi,« je pred izidom navrgla Kataya in dodala, da bomo častilci življenja v knjigi našli vaje za kvantne preskoke, krepitev intuicije in resnico o zakonu privlačnosti, vsi ti nauki pa so prepleteni z njenimi zgodbami ter vajami, ki izhajajo iz tega.

Prihaja nova oddaja Brez razloga za veselje in smeh pa so ostali oboževalci narodno-zabavne oddaje Slovenski pozdrav, ki razvaja gledalce ljudske televizije ob petkih zvečer. Na radiu Veseljak so objavili, da se paradna oddaja razvedrilnega programa narodne televizije nepreklicno poslavlja s programa. Ob tem precej žalostnem dogodku je voditelj Pozdrava Blaž Švab razkril, da bo zadnja oddaja na sporedu na božični dan, torej 25. decembra 2020, in da sta s kolegico Darjo Gajšek ponosna, da lahko poslovilno sezono končata z nasmehom na obrazu.« Začutil sem, da je te zgodbe dovolj, da je enkrat treba reči zadnjo, da je navsezadnje čas za nove projekte. Sam se bom ta trenutek lotil ustvarjanja drugih delovnih projektov in drugih televizijskih vsebin. A kjer sem sam, je zagotovo tudi domača muzika, saj jo imam res iskreno rad, v meni je, z njo sem odrasel,« je svoj umik pojasnil modrijan Blaž. Bodo pa malikovalci glasbe iz programa obveznih glasbenih kvot lahko prišli na svoj račun na konkurenčnem kanalu. Kot so najavili v reviji Nova, so pred kratkim v glamping resortu Kolpa pri Črnomlju Irena Vrčkovnik, Eva Hren, Mirna Reynolds, Božidar Wolfand Wolf, Reno iz ansambla Kingston in Rudolf Gas posneli novo narodno-glasbeno oddajo Moja pesem, tvoj glas, ki prihaja na spored televizije TV3. Da bo oddaja polna radosti in veselja ter dobre glasbe, je že med samim snemanjem ugotovila pevka Eva Hren. »Vsak dan smo se smejali, zabavali, uživali v prekrasnem ambientu, ampak večeri so bili pa še posebej magični. Ko smo si podajali kitaro in prepevali večglasno, so celo drugi gostje glampinga navdušeno prisluhnili našemu petju,« je navdušeno pripovedovala Hrenova. Če so bili celo gostje v glampingu vzhičeni, ni razloga, da se ne bi nad novo glasbeno-televizijsko poslastico navdušili tudi sodržavljani in sodržavljanke, ki so ostali brez Slovenskega pozdrava.