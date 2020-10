Na srečo smo starši skoraj hkrati z Janševim TV-razglasom prejeli tudi okrožnice ravnateljev, ki so nam razkrile, da bodo »peterčki« vseeno hodili v šolo in da doma ostanejo samo tisti od 6. do 9. razreda.

Medtem ko smo se mnogi člani uredništva te rubrike muzali nad omenjeno netočnostjo nezmotljivega premierja, so ga drugi vzeli v bran. Namreč, Janša je najprej govoril o tem, da se bodo na daljavo šolali učenci »predmetne stopnje«; ločnica med razredno in predmetno stopnjo je danes pri 6. razredu, medtem ko je bila v razvpitem komunizmu, kjer smo imeli osemletko, pri 5. razredu. Janša osnovno šolo očitno še vedno deli tako, kot smo jo v komunizmu. Ergo, jasno je, kje je Janša obstal s svojim razmišljanjem.