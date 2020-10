Mestna občina bo postavila spomenik feldmaršalu Josefu Radetzkemu. Kopijo, ki bo predvidoma nared konec oktobra, bodo postavili pod Tivolskim gradom, kjer je spomenik Radetzkemu nekoč že stal. Datum odkritja spomenika še ni znan. Bronasti kip bo izdelalo podjetje Livartis v sodelovanju konservatorsko službo Mestnega muzeja. »Odločitev o postavitvi spomenika maršalu Josefu Radetzkemu je komisija za postavitev spomenikov in obeležij v MOL sprejela že leta 2015. Po prejetju dodatnih predlogov s strani občanov je oddelek za kulturo začel postopke naročila za postavitev kopije spomenika, ki naj bi ga po sklepu komisije postavili na prazen podstavek pred Tivolskim gradom,« pravijo na občini.

O ponovnem postavljanju spomenikov je sicer pred dnevi potekala okrogla miza v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Govorniki so se med drugim zavzeli za odprto javno razpravo o spomenikih, tudi o spomeniku Radezkemu. Krajinska arhitektka in članica komisije za postavitev spomenikov v MOL Ana Kučan je povedala, da odločitev za postavitev kipa ni bila sprejeta popolnoma brez razprave, kajti o njej so se pogovarjali člani komisije, res pa ni bilo širše javne razprave. »Kakršne koli razprave, posebej argumentirane in konstruktivne, so vedno koristne in dobrodošle. Prav zato se je komisija odločila, da sta ohranjanje dediščine in urbano estetski vidik tako pomembna,« pa pravijo na občini.

Medtem ko je umetnostna zgodovinarka Beti Žerovc poudarila, da je postavljanje spomenikov vsekakor tudi politična gesta, na občini pravijo, da ponovna postavitev kipa ni politični dogodek. Pravijo, da »sodi na področje ohranjanja dediščine, podobno kot prenova Švicarije, restavriranje vodometa pod stopniščem dvorca ali restavriranje kipov psov«.

Politični dogodek ali ne? S predlogom ponovne postavitve kipa so leta 2015 prišli na dan strokovnjaki z zavoda za kulturno dediščino. »Po premisleku in preverjanju pri različnih strokovnjakih je komisija sprejela sklep, da se na ohranjeni podstavek postavi replika originalnega kipa. Znova je ideja oživela ob izidu zgodovinske monografije o vojskovodji, ki je leta 2017 izšla pri ZRC SAZU in so o njej in spomenikih Radetzkega po habsburškem imperiju pisali različni mediji,« pojasnjujejo na občini.