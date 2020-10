Med drugim so se zdravniki in medicinske sestre zbrali pred pošto v Nici, od koder so Macronu poslali razglednice s svojimi zahtevami. Nato so se odpravili po ulicah mesta. Izrazili so nasprotovanje zapiranju bolnišnic ter zahtevali več zaposlenih za urgence in domove za ostarele. Želijo tudi višje plače, na spletni strani poroča Reuters. »Zaposlujte več. Izobražujte več. Mi smo izčrpani,« so zapisali na plakatu, namenjenemu predsedniku. Zdravstveni delavci so proteste napovedali tudi v Parizu, Nantesu in številnih drugih francoskih mestih. Sindikati, ki jih organizirajo, zagotavljajo, da delovanje bolnišnic ne bo moteno v večji meri.