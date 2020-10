Ko se je 20. septembra 2018 zgodaj zjutraj Irena Osvald iz Papežev peš odpravila proti bližnjemu mejnemu prehodu s Hrvaško, jo je iznenada nekaj zadelo. Izkazalo se je, da je s puško šibrenico nanjo streljal sosed, danes 68-letni Jože Šercer. Na srečo je bila le lažje poškodovana: prebilo ji je nadlaket, na trebuhu pa ji je ostala tricentimetrska praska. Šercer se je zagovarjal, da jo je hotel le prestrašiti in da je streljal v zrak, a mu niso verjeli.

Zaradi poskusa umora so ga enkrat že obsodili na 15 let zapora, še dodatnega pol leta pa je dobil zaradi nezakonite posesti orožja in streliva, kar so našli na njegovem domu. A sodba je bila nato razveljavljena in sledilo je novo sojenje. Ki bi ga pravzaprav že končali, če se ne bi zapletlo okoli izvedenskega mnenja balistične stroke, ki ga je izdelal Janez Golja. Zagovornik Samo Mirt Kavšek je namreč senatu, ki ga vodi Maja Povhe, prinesel mnenje drugega izvedenca balista Bruna Franjića, ki, kot pravi, v BiH vodi institucijo, ki bi jo lahko enačili z našim nacionalnim forenzičnim laboratorijem. »Franjić v vseh ključnih elementih izpodbija ugotovitve našega izvedenca in mu očita nestrokoven pristop,« je izjavil odvetnik.

Franjić je svojem mnenju med drugim navedel, da bi si moral izvedenec ogledati orožje in naboje, jih razstaviti, opraviti poskusno streljanje ter pri tem imeti v mislih, na katerih mestih je bila Osvaldova poškodovana. Pregledati bi bilo treba tudi kraj kaznivega dejanja, predvsem nagib terena, saj je pot izstrelka na nagnjenem terenu drugačna kot na ravnem. Zagovornik je predlagal, naj Franjića o vsem tem zaslišijo prek videokonferenčne povezave iz BiH, a se je sodni senat odločil, da bo za komentar najprej vprašal Goljo.