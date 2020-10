Več kot 80 strokovnjakov z univerz po vsem svetu je pismo objavilo potem, ko je več ameriških medijev ta teden poročalo, da so visoki predstavniki administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa ta teden podprli spletno izjavo, ki zagovarja čredno imunost. To izjavo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP podpisalo že več kot 9000 ljudi z vsega sveta.

Avtorji pisma ugotavljajo, da so socialne in gospodarske posledice omejitev, ki so jih za zajezitev širjenja pandemije uvedle države, ljudi demoralizirale in zmanjšale njihovo zaupanje v vladne ukrepe. Z drugim valom epidemije se je tako v Evropi znova povečalo zanimanje za načelo čredne imunosti, ki predvideva, da se okužijo množice ljudi, ki jih virus ne ogroža, ocenjujejo.

Strokovnjaki so opozorili na številne pomanjkljivosti tega koncepta. Kot so zapisali v pismu, nenadzorovano širjenje okužbe med mladimi predstavlja tveganje za porast smrtnosti v celotni populaciji. To bi po njihovih besedah terjalo tudi velik človeški in finančni davek ter preobremenilo zdravstveni sistem. Omenili so še, da se je možno z virusom okužiti tudi ponovno.

Zapisali so še, da bi taka strategija vodila v ponavljanje epidemij covida-19, podobno, kot je bilo pri mnogih nalezljivih boleznih, preden so odkrili cepivo zanje. To bi bilo tudi nesprejemljivo breme za gospodarstvo in zdravstvene delavce. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) že nekaj mesecev opozarja, da ne bo mogoče doseči čredne imunosti na covid-19 brez številnih žrtev. Prvi mož Tedros Adhanom Ghebreyesus je ta koncept označil za neetičnega.