Danes 28-letni moški je obtožen, da je med letoma 2007 in 2012 spolno zlorabljal drugega fanta v malem semenišču svetega Pija X., v katerem živijo fantje, ki jih zanima duhovniški poklic. Ko so se napadi začeli, je bil obdolženec star 14 let, žrtev, poimenovana L. G., pa 13, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zlorabe so se po navedbah tožilstva končale, ko sta bila stara 19 in 18 let.

Martinelliju, ki je bil v duhovnika posvečen leta 2017, očita "uporabo nasilja in groženj, da bi L. G. prisilil v spolne odnose" in tudi "dejanja samozadovoljevanja, zadovoljevanja dečka ob različnih časih in na različnih krajih v Vatikanu".

Poleg tega sodijo še 71-letnemu Enricu Radiceju, ki je bil v času domnevnih zlorab rektor semenišča. Obtožen je, da je "ob različnih časih in na različnih krajih v Italiji in tujini Martinelliju pomagal, da se je izognil preiskavi". Obtožen je oviranja preiskave 28-letnika.

V torek je potekala samo osemminutna obravnava, nakar so nadaljevanje sojenja preložili na 27. oktober, ko bodo predvidoma oba zaslišali.

Preiskavo so sprožili po objavi knjige italijanskega novinarja Gianluigija Nuzzija Izvirni greh leta 2017, v katerem je ta opisal domnevne zlorabe v malem semenišču. V knjigi je semeniščnik iz Poljske Kamil Tadeusz Jarzembowksi dejal, da je bil večkrat priča spolnim napadom na svojega sostanovalca v sobi. Gre za semeniščnika L. G.

V semenišču so večinoma dečki in najstniki, ki tam živijo, ko obiskujejo zasebne šole v Rimu. Fantje med drugim ministrirajo pri mašah v baziliki svetega Petra.