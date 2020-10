Včeraj je bilo opravljenih 5287 testov na novi koronavirus, pozitivnih primerov je bilo 745, kar predstavlja 14,09 odstotka. En okuženi z novim koronavirusom je umrl. V bolnišnicah se zdravi 222 ljudi, na intenzivni negi jih je 40.

Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji tiskovni konferenci potrdil, da razmere ostajajo resne. »Odstotek okuženih je le malenkost nižji od odstotka preteklega dne, epidemiologi se soočajo z ogromnim zalogajem,« je poudaril in nakazal, da se z dnevnimi okužbami ne uspejo več soočati v času enega dne. »V želji po čim manjšem posegu v naša življenja se je vlada odločila, da nekatere ukrepe omeji na kritične regije, medtem ko drugi veljajo za celotno državo,« je opisal odločitev za razdelitev države na rdeče in oranžne regije. Kriterij za kritične regije je več kot 140 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Sedem od dvanajstih slovenskih regij bo z jutrišnjim dnem obarvanih v rdeče, v regijah, obarvanih rdeče, bo z jutrišnjim dnem veljalo zaprtje lokalov in popolna prepoved druženja na javnih in zasebnih mestih. »Vsaj enkrat na teden bomo presojali o ustreznosti posamezne regije v posameznem kritičnem ali nekritičnem območju,« je dejal vladni govorec.

Najbolj obremenjena regija je trenutno Gorenjska, vladni urad za komuniciranje pa bo čez dan pripravil zemljevid, s katerega bo razvidno, katera občina spada v katero regijo.

»Z odlokom o začasni delni omejitvi gibanja zaradi preprečevanja okužb s covid-19 omejujemo tudi gibanje iz statističnih regij, ki so obarvane rdeče v ostale regije. Tisti občani, ki živijo v oranžnih regijah, te prepovedi nimajo. Oseba iz Kopra se na primer lahko udeleži nečesa v Ljubljani, vendar to potovanje odsvetujemo,« je poudaril Hojs. Pri tem so izjeme prehoda iz kritičnih regij podobne tistim spomladi: prihod in odhod z dela, opravljanje vseh gospodarskih in kmetijskih dejavnosti, vseh dejavnosti za zavarovanje zdravja in premoženja na posameznem območju, negovanje družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev. »Iz rdeče regije lahko prehajate v oranžno regijo tudi, v kolikor ste lastnik nepremičnine oziroma vikenda,« je navedel. Za prehod med regijami so potrebna dokazila, kot so izpisek iz zemljiške knjige, potrdilo, da nekje živijo posamezniki, ki jih je treba oskrbeti, potrdilo o naročeni zdravniški dejavnosti.

Gre za prepoved druženja povsod, ne le na javnih mestih, ki je vezana na sodbe ustavnega sodišča, da je možno omejevati druženja na zasebnih mestih, v kolikor je ogroženo zdravje državljanov. »Policija ne bo nikamor vdirala, bo pa izdajala globe na vsako povabilo oziroma poziv zdravstvenega inšpektorja. Imamo premalo policije, da bi lahko to počeli,« je odgovoril na vprašanje, ali bo prihajalo do naključnih nadzorov druženj na zasebnih mestih.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je pojasnil, da je sprememba odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi v veljavi že nekaj mesecev, včerajšnja sprememba pa gre v dve smeri. »Ponovno smo poudarili, da ni več možnosti zbiranja ljudi od 10 do 50, imamo popolno prepoved zbiranja ljudi nad 10, medtem ko v rdečih statističnih regijah od danes od polnoči velja splošna prepoved kakršnihkoli zbiranj, druženj, porok, tudi verskih obredov. Obenem ni več možnosti organizacije česarkoli, tudi če imate mnenje NIJZ,« je navedel. Izvedba posameznih prireditev, za katere je že bilo izdano dovoljenje NIJZ, je možna. »Če pa so ustanove dobile dovoljenje za periodično izvajanje dogodkov, to soglasje ne velja več,« je dejal.

Obstoječih rezervacij ni treba odpovedati, kljub temu pa je odpoved priporočena

Pomembna je tudi izjema, vezana na koriščenje turističnih bonov. »Jasno je, da se ljudem odsvetuje prehajanje iz ene regije v drugo, kljub temu pa je vsem tistim, ki imajo do danes opravljeno rezervacijo za koriščenje bona, potovanje iz ene regije v drugo dovoljeno.« Kot je znano, bo koalicija z amandmajem podaljšala veljavnost bonov, »do kdaj, bomo videli, ko bo to sprejeto na današnji seji«, je navedel Hojs. »Že opravljenih rezervacij posameznikom ni treba odpovedovati, je pa to presoja posameznika, ali želijo vavčer koristiti, glede na to, da bo veljavnost vavčerja podaljšana. To velja za turistične bone kot ostale rezervacije,« je navedel in kljub temu pozval državljane, naj svoje rezervacije, če je to možno, odpovedo.

Tranzite iz ene v drugo regijo bo nadzorovala policija. »V popolnosti povezav ni mogoče zapreti, policija bo med nadzorom, ki bo na naključnih mestih, ustavljala vozila in preverjala njihove dokumente.« Kazni so definirane v zakonu o nalezljivih bolezni in znašajo od 200 tudi do več tisoč evrov. Naključne kontrole bodo na državnih, lokalnih in avtocestah, največ čez vikende. V prvih dneh bodo policisti morda zgolj opozarjali, kasneje pa tudi izrekali striktne kazni.