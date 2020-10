Nove ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa podrobneje predstavljajo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje dr. Tina Bregant ter vladni govorec in veleposlanik Jelko Kacin.

Včeraj je bilo opravljenih 5287 testov na novi koronavirus, pozitivnih primerov je bilo 745, kar predstavlja 14,09 odstotka. En okuženi z novim koronavirusom je umrl. V bolnišnicah se zdravi 222 ljudi, na intenzivni negi jih je 40.

