Glasbena industrija je ena od gospodarskih panog, ki jih je trenutna globalna pandemija najbolj prizadela, a pri Viberate vidijo krizo tudi kot dobro poslovno priložnost. Večina dejavnosti se je zaradi odpadlih koncertov in festivalov preselila na splet, okrepila pa se je vloga digitalnih medijev in pretočnih vsebin, kar je voda na mlin podjetja, ki je v zadnjih petih letih postavilo na noge najbolj izčrpno in organizirano podatkovno bazo glasbenikov, prizorišč in dogodkov na svetu.

Prelomno analitično orodje Pri Viberate po dolgih letih razvoja predstavljajo analitično orodje, ki popolnoma spreminja način, kako glasbeniki in drugi glasbeni profesionalci gradijo svoje kariere. Slednjim omogoča, da s pomočjo podatkov, ki so prikazani na uporaben in enostaven način, sprejemajo prave odločitve. »Na trgu obstaja manj kot deset podjetij, ki se ukvarjajo z glasbeno analitiko, vendar pa nobeno ne nudi tako celostne in tehnično dovršene storitve kot jo imamo mi,« pravi direktor podjetja Matej Gregorčič, ki je projekt zagnal skupaj z DJ-jem in producentom Umekom. »Našo analitiko so že preizkusili pri treh največjih in najbolj vplivnih založbah - Universal, Sony in Warner, ki skupaj pokrivajo večino svetovne glasbene produkcije.«