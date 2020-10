Poplavljajo lahko tudi posamezne manjše reke v vzhodni in južni Sloveniji, povečal pa se bo tudi obseg ojezeritev na kraških poljih. Rumeno stopnjo nevarnosti, ki predstavlja možnost poplav in hudourniških poplav, so na Arsu za danes in petek razglasili na celotni jugovzhodni polovici države.

V petek čez dan se bo vodnatost rek v južni polovici države ter reke Mure še povečevala, drugod pa večinoma zmanjševala, v soboto pa bodo reke povsod upadale.

Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja in močnega vetra v Piranu danes nekaj pred deveto uro sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost. Gladina morja bo danes in v petek v času dopoldanske plime še povišana. Morje se bo danes med 7. in 11. uro razlivalo na izpostavljenih delih obale v višini okoli 20 centimetrov, jutri pa v višini okoli 10 centimetrov.

Danes bo oblačno s padavinami, v bližini morja lahko tudi zagrmi, napovedujejo na Arsu. Meja sneženja bo večinoma na okoli 1300 metrih nadmorske višine, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo nekoliko niže. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Zvečer bo dež marsikje ponehal, veter pa oslabel. Ponoči in v petek bo ponekod še občasno rahlo deževalo.