V čeških bolnišnicah se zdravi okoli 2700 obolelih s covidom-19. Tej bolezni je doslej na Češkem, ki ima 10,7 milijona prebivalcev, podleglo 1172 ljudi, med njimi 35 v zadnjem dnevu.

Vlada v Pragi je napovedala, da bo kupila še 4000 bolniških postelj. Za primer velikega povečanja števila obolelih s covidom-19 bodo tudi vzpostavili zasilne kapacitete, med drugim na sejmiščih.

»Številke so katastrofalne, zdaj se mudi,« je pred odhodom na vrh EU v Bruselj za češko tiskovno agencijo ČTK dejal češki premier Andrej Babiš.

Zaradi hitrega naraščanja števila okužb je Češka tako kot večina evropskih držav poostrila ukrepe za zajezitev pandemije. Od srede je druženje omejeno na največ šest oseb, za nedoločen čas pa so morali svoja vrata zapreti bari, restavracije in klubi. Prepovedano je tudi uživanje alkohola na prostem, šole pa bodo zaprte skoraj tri tedne do začetka novembra. Nošenje mask je obvezno v notranjih prostorih in na postajališčih javnega prometa.