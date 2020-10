Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, v alpskih dolinah okoli 2, na Primorskem do okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer bo dež marsikje ponehal, veter bo oslabel. Ponoči bo ponekod občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah malo nad 0, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V petek bo oblačno, občasno bo ponekod še rahlo deževalo. Ponekod na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo na Primorskem povečini sončno, ponekod bo pihala šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in zjutraj ponekod po nižinah megleno.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklon, vremenska fronta se pomika prek Slovenije proti vzhodu. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami, ob morju tudi nevihtami, v Alpah bo snežilo do okoli 1000 m nadmorske višine. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V petek bo deževalo predvsem ob Jadranu ter na Hrvaškem, drugod bo večinoma suho.

Biovreme: Danes in v petek bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.