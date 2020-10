»Cristiano Ronaldo se je vrnil v Italijo s posebnim zdravniškim letom, ki so ga na prošnjo igralca odobrile zdravstvene oblasti, in bo obvezno samoosamitev nadaljeval doma v Torinu,« so sporočili iz tabora italijanskega prvaka.

Portugalski dnevnik A Bola je poročal, da je 35-letni zvezdnik stare dame zapustil Lizbono z zasebnim letalom, italijanski mediji pa so poročali, da ga je na letališču v Torinu čakalo reševalno vozilo, ki ga je prepeljalo do njegove rezidence.

Iz Juventusa so ob tem še sporočili, da so v sredo zabeležili nov primer okužbe z novim koronavirusom, pozitiven je bil ameriški vezist Weston McKennie, zaradi česar je ekipa znova v osamitvi.

O štirih pozitivnih primerih v serie A so poročali tudi pri Parmi slovenskega reprezentanta Jasmina Kurtića. Klub ni razkril imen okuženih, vendar je sporočil, da imajo nogometaši le blage simptome covida-19.

Portugalski selektor Fernando Santos je dejal, da ne more pojasniti, kako se je lahko Cristiano Ronaldo okužil na reprezentančni akciji. »Vse od ponedeljka smo v popolni karanteni, v nekakšnem mehurčku. V njem smo le osebje in igralci, nihče drug, vsi preostali testi pa so bili večkrat negativni,« je dejal Santos.