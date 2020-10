Moldavija je tekmo začela odločno in si že v tretji minuti priigrala priložnost tekme, ko je po kotu Nicoalescu, na katerega je pozabil Bijol, s treh metrov ni uspel premagati Oblaka zaradi dobrega posredovanja slovenskega kapetana. Od tedaj naprej je igrala le Slovenija, ki je bil razigrana in učinkovita v režiji naveze Bohar – Lovrić – Vučkić. Slovenska golijada se je začela v osmi miniti z matom v treh potezah. Vučkić je začel akcijo na sredini igrišča, Bohar je lepo prodrl po desni strani in še imenitneje podal v kazenski prostor, v katerega je z veliko mero dobrega predvidevanja pritekel Lovrić za svoj prvi gol v dresu Slovenije.

Za razliko od nedeljske tekme v Prištini Slovenija po vodstvu ni popuščala in iskala drugi gol. V kazenskem prostoru Moldavcev, ki so se prepirali med seboj ob napakah, je bilo nekajkrat vroče, a žoga ni šla čez črto. V finišu prvega polčasa je strelski šov začel Haris Vučkić. V 37. minuti je razigrani Verbič, ki je dobival udarce po gležnjih, priigral enajstmetrovko, zanesljivi realizator pa je bil Vučkić. Tudi akcija za tretji gol v 42. minuti je bila šolska. Začel jo je Lovrić, Bohar je ponovil vajo iz osme minute s podajo v osrčje kazenskega prostora, izjemno razpoloženi Vučkić pa žogo le potisnil v mrežo. 28-letni igralce španskega drugoligaša Zaragoza je strelski šov nadaljeval v drugem polčasu. V 55. minuti je dosegel še tretji gol, potem ko je realiziral drugi enajstmetrovko na tekmi po prekršku nad Balkovcem. Za klasični hat-trick je potreboval zgolj 18 minut, sicer pa je za Slovenijo v tednu dni na treh tekmah dosegel kar pet zadetkov. Po visokem vodstvu je Slovenija malo stopila s plina, a je še naprej imela popolno kontrolo tekme. Slovenija vidno napreduje iz tekme v tekmo. Dosegla je četrto zmago zapored in je neporažena že pet tekem, na katerih sploh ni prejela gola, kar je nov slovenski rekord.

Na drugi tekmi skupine 3 je Grčija v Atenah remizirala s Kosovom, potem ko so gostitelji v prvem polčasu zastreljali enajstmetrovko. Vrstni red po četrtem krogu: Slovenija 10, Grčija 8, Kosovo 2, Moldavija 1. Novembra bo Slovenija v Ljubljani igrala s Kosovom in gostovala v Atenah pri Grčiji.