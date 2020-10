Ministru Podgoršku naj bi asistirala Miran Mihelič in Simon Resman

Državni zbor naj bi danes Jožeta Podgorška potrdil za novega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Neuradno smo izvedeli, kdo naj bi bila njegova najverjetnejša državna sekretarja. To sta agronom Miran Mihelič in gozdar Simon Resman.