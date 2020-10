Generalna skupščina Združenih narodov je za triletni mandat v svetu za človekove pravice izvolila petnajst držav, ki bodo nadomestile članice, ki se jim mandat izteče. Čeprav so se med letošnjimi kandidati za 47-članski organ ZN znašle številne kršiteljice človekovih pravic, pa je šele kandidatura oziroma kasnejša potrditev peščice od teh vznemirila nevladne organizacije.

Petinski upad podpore Kitajski

S prihodnjim letom bodo o spoštovanju človekovih pravic v svetu presojale tudi novoizvoljene članice Slonokoščena obala, Gabon, Malavi, Senegal, Kitajska, Nepal, Pakistan, Uzbekistan, Rusija, Ukrajina, Bolivija, Kuba, Mehika, Francija in Združeno kraljestvo. Največ negodovanja je povzročila že četrta izvolitev Kitajske, glede katere so v številnih človekoljubnih organizacijah pred glasovanjem v generalni skupščini opozarjali na dolg seznam kršitev človekovih pravic. V organizaciji Human Rights Watch so denimo opozorili na zapiranje milijonov Ujgurov, razmere v Tibetu in Hongkongu. Prejšnji teden je 39 držav v posebnem pozivu Združenim narodom izrazilo resno zaskrbljenost zaradi razmer v kitajski provinci Xinjiang in oženja politične svobode v Hongkongu. Med podpisnicami je bila tudi Slovenija.

Opozorila nevladnikov niso zalegla. Kitajska je bila znova potrjena kot članica, a je rezultat glasovanja pokazal tudi, kako se je v zadnjih letih spremenil odnos do te države. Peking je prejel zgolj 139 glasov, kar je v primerjavi z letom 2016, ko je bil v svet izvoljen s 180 glasovi, za več kot petino manjša podpora. »Članstvo v svetu ima določene posledice, med katerimi je tudi ta, da so članice same pod večjim drobnogledom glede spoštovanja človekovih pravic,« je ocenila Sophie Richardson, direktorica oddelka za Kitajsko pri Human Rights Watch.