Uradni datum letošnjih volitev v ZDA je res 3. november, toda množice Američanov nočejo čakati dotlej, ampak se odpravljajo na predčasne volitve ali volijo po pošti. Po ocenah več organizacij je svoj glas tako oddalo že med 10,5 in 12 milijoni Američanov, kar predstavlja skoraj desetino volilne udeležbe leta 2016.

Od 50 ameriških zveznih držav jih 43 omogoča udeležbo na predčasnih volitvah. Ker pa je v ZDA vsaka zase zadolžena za izvedbo volitev, so pravila in roki zelo raznoliki. Nekatere so predčasne volitve začele že poldrugi mesec prej, nekatere bodo le kak teden. V ponedeljek oziroma v torek so predčasne volitve začeli v Georgii in Teksasu, kjer se je potrdil ogromen interes volilcev. V Georgii so prvi dan našteli rekordnih 128.000 volilcev, na nekaterih voliščih, denimo predmestju Atlanta, so v vrsti čakali tudi osem ur. O vrstah in visoki udeležbi so poročali tudi iz Teksasa. Razlog za vrste so tudi manjše zmogljivost zaradi epidemije.

Sodišča že imajo delo

V več zveznih državah je prišlo do zapletov in posredovanj sodišč. Veliko polemik se letos vrti okoli posebnih volilnih nabiralnikov, v katere lahko volilci vržejo glasovnice, ki jih prejmejo po pošti. V Teksasu je sodišče dalo prav guvernerju, ki je število teh nabiralnikov omejil na enega na okrožje, kar pomeni, da se morajo nekateri volilci do njih voziti več deset kilometrov. V Kaliforniji so republikanci začeli postavljati svoje nabiralnike za glasovnice, rekoč, da s tem pomagajo volilcem, demokratska oblast v zvezni državi pa zahteva njihov umik, ker da ni nadzora, kaj se bo z glasovnicami dogajalo v času, ko jih bo nekdo pobral in prepeljal na uradno volišče (to sicer počno uslužbenci volišča). V več zveznih državah potekajo sodni spori o tem, do katerega datuma in ure še sprejeti glasovnice po pošti.

Danes bi v ZDA sicer moralo potekati drugo soočenje predsedniških kandidatov, a je predsednik Donald Trump odpovedal udeležbo, ker so naknadno odločili, da bo potekalo virtualno. Tako bo imel enako kot demokratski tekmec Joe Biden javno soočenje z volilci, Biden v Filadelfiji, Trump v Miamiju in oba ob isti uri s prenosom na različnih televizijah. NBC se je za prenos dogovorila s Trumpovo ekipo in je tarča kritik, ker je na to pristala, čeprav je že vedela, da bo dogodek sovpadal z Bidnovim nastopom. Trumpu so dali zeleno luč za nastop, ker je koronavirus prebolel in ni več kužen. Sicer pa oba kandidata v teh dneh križarita po najpomembnejših zveznih državah. Trump je tako na shodu v Pensilvaniji med drugim dejal: »Ženske iz predmestij, bi me prosim imele rade? Rešil sem vaše preklemane četrti.« Pri tem je mislil na svojo podporo policiji in odpravo spodbud Obamove vlade za priseljevanje družin z nižjimi dohodki v predmestja. Na Trumpovih shodih je udeležba velika, večina pa ne nosi mask. Bidnovi shodi so neprimerno bolj omejeni. V Pensilvaniji je govoril sindikalistom, ki so ga poslušali v 30 avtomobilih.