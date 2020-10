Vlada bo določala »pravila politik« regulatorjev, ministrstvo bo »dajalo usmeritve«

Vlada je kljub ostremu nasprotovanju politične in strokovne javnosti potrdila zakonski predlog, ki predvideva združevanje osmih javnih agencij v dve. Način imenovanja sveta in uprave agencij je edina večja sprememba, ki jo je vlada vnesla v popravljeni predlog, potem ko so tako v opoziciji kot obstoječih agencijah prvi osnutek domala raztrgali.