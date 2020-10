Drama Ta obraz (That Face, 2007), ki bo nocoj v režiji Tijane Zinajić zaživela na Velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), prvič v slovenskem gledališkem prostoru, je deloma avtobiografsko zapisala takrat komaj 19-letna britanska dramatičarka Polly Stenham, in sicer v okviru programa za mlade pisce pri uglednem londonskem gledališču Royal Court; tam so jo še istega leta v režiji Jeremyja Herrina tudi krstno uprizorili. Tekst je postal prava senzacija – svež, popularen, generacijski in hkrati kritično oster. Pozneje je avtorica napisala še nekaj uspešnih dramskih tekstov.

V zgodbi Ta obraz je v ospredju odnos med z alkoholom zasvojeno materjo Martho (igra jo Tjaša Železnik) in »žrtvujočim« se sinom (Matej Zemljič, k. g.), ki mater »rešuje« – odnos pa meji na incest; tu je tudi odnos med mamo in uporniško hčerjo Mio (Ana Pavlin) in odnos vseh treh do odsotnega očeta, poslovneža Hugha (Gregor Gruden).

Spoštljivo do teksta

»Uprizoritve smo se lotili zelo spoštljivo do teksta,« je povedala dramaturginja in prevajalka teksta Eva Mahkovic, ki je dramo prevedla v slovenščino, podpisuje pa se tudi kot dramaturginja predstave. »Tekst je bil eden prvih, ki je predstavil nov tip literature: gre za glasove, ki včasih niso dobili pozornosti. To so mlade britanske, irske in ameriške avtorice, ki pišejo dramska besedila in prozo. Te ženske pišejo o temah, ki se izrazito dotikajo njihovih življenj, umeščajo pa jih v vsakdanje situacije, z vidika mlade ženske, ki o svojem življenju piše zelo avtobiografsko, celo avtofiktivno; slikajo vsakdanji svet, v katerem se je treba znajti.«

Dramaturginja je izpostavila, da je dramska pisava Polly Stenham do neke mere klasična, bazira na realizmu, celo na naturalizmu; avtorica celo sama pravi, da se zgleduje po literarnih velikanih Edwardu Albrightu in Tennesseeju Williamsu, kar se pozna tudi v sami formi besedila in tematiki – Martha je nekakšen odsev Williamsove junakinje dela Kdo se boji Virginie Woolf? ali Blanche Dubois iz njegovega Tramvaja Poželenje.