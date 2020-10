Macron je danes sporočil, da bo od sobote za Pariz, Marseille in sedem drugih bolj ogroženih mest od 21. do 6. ure veljala policijska ura, ko prebivalci ne bodo smeli zapustiti svojih domov. Ukrep bo v veljavi predvidoma štiri tedne, nato pa bodo prosili parlament za podaljšanje do 1. decembra.

»Moramo ukrepati. Moramo pritisniti na zavoro glede širjenja virusa,« je poudaril francoski predsednik. Prepričan je, da zadeve še niso ušle izpod nadzora, čeprav so razmere zaskrbljujoče, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na vladi so že pred tem napovedali, da nameravajo sprejeti primerne ukrepe glede na grožnjo zdravju. Izredne razmere namreč omogočajo vladi, da sprejme strožje ukrepe za boj proti pandemiji covida-19.

V Franciji podobno kot drugod beležijo strm porast okužb z novim koronavirusom. Skoraj 13.000 so jih potrdili v torek, v nedeljo več kot 16.000, v soboto pa so v državi s 67 milijoni prebivalcev potrdili rekordnih skoraj 27.000 novih okužb z novim koronavirusom. V Franciji se je doslej skupno okužilo več kot 775.000 ljudi, 32.730 jih je zaradi covida-19 umrlo.