Celjska zasedba je doživela četrti poraz na največji mednarodni sceni. Po danskem Aalborgu, španski Barceloni in nemškem Kielu ji je rokometno mero pred 4000 gledalci vzela še tradicionalna tekmica iz Veszprema, ki je slovenski zasedbi v petnajstem medsebojnem obračunu prizadejala že trinajsti poraz.

Za celjsko ekipo najbolj pomembne in usodne tekme v ligi prvakov šele sledijo, šesto mesto v skupinskem delu in dodatni tekmi za preboj v četrtfinale si bo skušala izboriti po obračunih z veliko bolj enakovrednima tekmecema iz Zagreba in Zaporožja.

Slovenski prvaki so se v približno 300 km oddaljeni Veszprem iz praktičnih in preventivnih razlogov odpravili v današnjih dopoldanskih urah in se takoj po tekmi tudi vrnili v domovino. Ta je minila v absolutni prevladi mednarodne pisane in zvezdniške domače zasedbe, ki si je z enostavnimi akcijami že po vsega sedmih minutah igre priigrala prednost štirih golov (6:2) in gostujočega trenerja Tomaža Ocvirka prisila, da je zahteval minuto odmora.

A celjska zasedba tudi v nadaljevanju ni našla protiorožja za izjemno rokometno potentno madžarsko moštvo, ki se že postopoma pripravlja za decembrski zaključni turnir lige prvakov v sezoni 2019/20, ki bo konec decembra v Kolnu. Na njem bodo poleg Veszprema nastopili še Barcelona, PSG in Kiel.

Prednost Madžarov, kjer že vrsto let igrata slovenska reprezentanta Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek, resda ni več tako strahovito naraščala, a Celjani so bili vselej korak za gostitelji. V 17. minuti je njihov zaostanek znašal šest golov (7:13), v prvi polovici dvoboja pa je najvišji znašal osem zadetkov (10:18).

Drugi polčas je bil preslikava prvega, Veszprem je bil za razred boljši od Celja. Oba trenerja - David Davis na domači in Ocvirk na gostujoči strani - sta priložnost za dokazovanje ponudila vsem svojim varovancem, dvoboj pa je minil v izraziti premoči gostiteljev. Celjani so si največji zaostanek pridelali v končnici dvoboja (21:36, 22:37, 24:39).

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Gal Marguč s sedmimi goli, pri Veszpremu pa Šved Andreas Nilsson s šestimi zadetki.