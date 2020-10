Evropska košarka se je znašla v primežu koronavirusa. Tako kot povsod po Evropi tudi v športu število okuženih narašča, kar povzroča klubom precej nevšečnosti. A ker se je tak potek dogodkov dal predvideti, so tekmovanja sprejela vrsto protokolov, ki morda na prvi pogled niso najbolj poštena, predstavljajo pa edini način, da se sezone speljejo do konca. Ob vnovični zaustavitvi bi namreč propadli številni klubi v različnih športnih panogah, na kar opozarjajo športni funkcionarji po vsem svetu. Je pa smotrno, da se pravila sproti optimizirajo, če se za to pojavi potreba. Tako bo kot kaže storil tudi prvi mož evrolige Jordi Bertomeu.

A pojdimo lepo počasi. Potem ko je Cedevita Olimpija kot prva izgubila tekmo v evropskem pokalu za zeleno mizo, saj ji ukrepi države niso dovoljevali nastopa proti Bursasporju v 2. krogu, je enako doletelo Zenit v evroligi. Rusko moštvo zaradi trinajstih okužb med igralci in strokovnim štabom ni potovalo v Španijo na tekmi 3. kroga proti Baskonii in 4. kroga proti Valencii. Disciplinski sodnik je obe tekmi registriral z 20:0 za nasprotnike. V najmočnejši evropski košarkarski ligi je sicer veljalo enako pravilo kot v evropskem pokalu, da moštvo mora igrati tekmo, če ima osem zdravih košarkarjev. »Menim, da bodo potrebni dodatni sestanki. Trenutno v pravilniku tekmovanja nekaj pogrešam. Bomo videli, kaj se bo evroliga odločila,« je v luči dogodkov povedal trener Barcelone in nekdanji košarkar Olimpije Šarunas Jasikevičius.

Še bolj neposreden je bil trener CSKA Dimitris Itoudis, ki je še naprej glavni kandidat za selektorja slovenske reprezentance. Grk je menil, da tekmovanje zaradi trenutnega stanja ni bilo pošteno in da se je izgubljal tekmovalni naboj. »Položaj je iz dneva v dan slabši. Po pogovorih z drugimi trenerji in igralci lahko trdim, da evroliga izgublja pravi tekmovalni naboj in poštenost.« Himki je za razliko od Zenita potoval v Španijo na tekmi z Realom Madridom in Baskonio, a je bil primoran osmim zdravim igralcem iz prve ekipe dodati štiri mladince. Odpadli pa sta tekmi 3. kroga med Asvelom in Panathinaikosom ter 4. kroga med Asvelom in Crveno zvezdo, saj francosko moštvo nima osmih zdravih igralcev in bi tekmi tako kot Zenit izgubilo za zeleno mizo z 0:20. A kot kaže vseeno ne bo tako. Bertomeu je namreč prisluhnil nezadovoljnim igralcem in trenerjem in včeraj zvečer predlagal spremembo 6. člena posebnega pravilnika v času koronavirusa. To pomeni, da se tekme, ki jih moštva zaradi okužb ne bi mogla igrati, ne registrirajo več z 20:0, temveč preložijo. Če bodo klubi glasovali v prid spremembi, kar je pričakovano, naj bi ta stopila v veljavo še ta teden in bi veljala retroaktivno. To pa je dobra novica tudi za Olimpijo, ki bi tako igrala sicer za zeleno mizo že izgubljeno tekmo z Bursasporjom.