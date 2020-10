Ogromna udeležba na predčasnih volitvah kaže, da želijo volivci letos zagotoviti, da bo njihov glas štel, ko predsednik Trump zaradi zaostanka v anketah že več tednov sproža dvome v legitimnost izida volitev. Velika večina udeležencev predčasnih volitev je demokratov, vendar si zmago svojega kandidata močno želijo tudi Trumpovi podporniki.

Iz Georgie že dva dni poročajo o izjemno dolgih vrstah pred volišči. V torek so nekateri čakali po šest ur, v sredo do tri ure. Zvezno sodišče je podaljšalo možnost registracije za volitve v Virginiji do četrtka, ker se je v torek na zadnji dan za registracijo sesula spletna stran volilne komisije v državi, menda zaradi pretrganega kabla.

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump povečuje zaostanek za demokratom Josephom Bidnom v nacionalnih anketah in tudi v večini ključnih držav, ki bodo odločale o zmagovalcu. Trump zato odhaja danes na zborovanje v Iowi, ki je bila do nedavnega trdno republikanska. Trump je tam leta 2016 premagal demokratko Hillary Clinton za več kot deset odstotkov, ankete pa trenutno kažejo minimalno prednost Bidnu.

Biden povečuje prednost v Wisconsinu, Pensilvaniji in Michiganu, ki so bile odločilne za Trumpovo zmago leta 2016. Omenjene tri države so bile do tedaj demokratske in, če jih Biden dobi letos nazaj in vse druge države volijo kot so leta 2016, bo osvojil Belo hišo. Glede na ankete se Trumpu ne obeta presenetljiv prevzem nobene zvezne države, ki je leta 2016 glasovala za Clintonovo.

Trump je upal na Minnesoto in Nevado, vendar tam nič ne kaže na uspeh, po drugi strani pa se Bidnu nasmihajo Arizona, vedno tesne Florida, Ohio in Severna Karolina ter presenetljivo celo Iowa, Georgia in Teksas.

Nacionalne ankete, ki ne štejejo veliko, kažejo Bidnu prednost za več kot deset odstotkov, povprečje anket v ključnih državah pa kaže, da je bil Trump leta 2016 v istem obdobju malce na slabšem pred Clintonovo, kot je sedaj pred Bidnom.

Potrebno pa bo počakati na zadnji teden oktobra. Leta 2016 je FBI 22. oktobra ponovno oživel že zaprto preiskavo elektronske pošte Hillary Clinton in njena prednost pred Trumpom v ključnih državah in na nacionalni ravni je skopnela. Demokrati se malce bojijo podobnega presenečenja tudi letos in to je eden od razlogov, zakaj tako množično volijo predčasno.