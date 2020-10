Arsenovič se počuti dobro, vse Mariborčanke in Mariborčane pa poziva k odgovornemu ravnanju in upoštevanju zaščitnih ukrepov, so dodali.

Vsi sodelavci v kabinetu župana in mestni upravi, ki so bili z njim v neposrednem stiku, bodo od četrtka v karanteni na domu in si bodo po najboljših močeh prizadevali za nemoteno delo Mestne občine Maribor.

Podžupan Samo Peter Medved, ki je koronavirus že prebolel, je danes opravil test na protitelesa. Če bo ta pokazal, da jih ima, je podžupan zaščiten, in bo v četrtek prevzel nadomeščanje župana.

Mariborska občina bo od ponedeljka delo od doma uvedla tudi za nekatere druge zaposlene. S tem želijo zagotoviti normalno poslovanje in tudi ustrezno ločenost sodelavcev po pisarnah, so še zapisali v županovem kabinetu.