Kitajci ne bodo gradili drugega tira

V družbi 2TDK so iz razpisnega postopka za gradnjo drugega tira izločili vse prijavljene kitajske družbe in konzorcije. Za tak razplet so si prizadevali tudi slovenski gradbinci s Kolektorjem in GGD na čelu. V drugi fazi, kjer poleg slovenskih in avstrijskih sodelujejo še turške družbe, bo odločala zgolj in samo cena.