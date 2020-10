Vlada je besedilo predloga zakona o Javni agenciji RS za trg, varnost prometa in potrošnike ter Javni agenciji RS za finančne trge določila na dopisni seji pred popoldansko vladno sejo, na kateri bo ministrski zbor odločal tudi o novih ukrepih za omejevanje širjenja novega koronavirusa.

Predlog predvideva združitev Agencije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, Javne agencije RS za varstvo konkurence, Javne agencije RS za varnost prometa, Javne agencije za civilno letalstvo RS in Javne agencije za železniški promet RS v novo Javno agencijo RS za trg in potrošnike. Opravljala bo naloge na področju trga z energijo, elektronskih komunikacij, poštnih storitev, medijev in avdiovizualnih storitev, prometa, zagotavljanja varstva konkurence in varstva potrošnikov. Nanjo bi se tako prenesle tudi nekatere naloge s področja varstva potrošnikov, ki jih sedaj opravlja gospodarsko ministrstvo.

Agencijo za zavarovalni nadzor in Agencijo za trg vrednostnih papirjev pa bi po novem združili v novo Javno agencijo RS za finančne trge. Ta bo opravljala naloge na področju zavarovalnega nadzora in trga vrednostnih papirjev.

Vlada prisluhnila eni od kritik V vladnem uradu za komuniciranje so v sporočilu za javnost po dopisni seji iz besedila zakonskega predloga izpostavili, da bo svet novonastale Javni agenciji RS za trg, varnost prometa in potrošnike sestavljalo sedem članov in jih bo za dobo šestih let imenoval DZ na predlog vlade, ki bo za to izvedla javni natečaj, upravo pa bo sestavljalo šest članov, ki bo odločitve sprejemala z večino glasov, za obdobje petih let pa jih bo prav tako imenoval DZ na predlog vlade, ki bo tega izoblikovala na podlagi javnega natečaja sveta agencije. Svet Javne agencije RS za finančne trge bo medtem sestavljalo pet članov, ki jih bo imenoval DZ na predlog vlade na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede ministrstvo za finance. Upravo pa bodo sestavljali trije člani, ki jih bo imenoval DZ na predlog vlade na podlagi javnega natečaja, ki ga bo izvedel svet. Člani sveta in člani uprave bodo imenovani za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Vlada je tako prisluhnila eni od kritik iz prvotnega osnutka zakonskega predloga, ki je v medije prišel pred dnevi in je predvideval le vlogo vlade pri imenovanju vodstvenih organov obeh agencij. To bi bila sprememba glede na trenutni sistem imenovanja v večjem delu obstoječih agencij, kjer vlogo igra DZ. Vladni načrti so sicer v zadnjih dneh povzročili kritične odzive tako v opoziciji kot v agencijah, ki bi bile predmet združevanja. Vse agencije so v minulih dneh izrazile nestrinjanje z načrtovanimi vladnimi rešitvami, ker da bodo bodisi zmanjšale njihovo neodvisnost, ki jo zahtevajo evropske direktive, ali ne bodo prinesle bistvenih pozitivnih učinkov.