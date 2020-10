Plenković je stopil pred novinarje po seji vlade, na kateri je ocenil, da je bil ponedeljkov napad poskus umora in da ima elemente terorizma, kot to določa hrvaška zakonodaja.

Na novinarski konferenci je znova ostro obsodil napad in izrazil pričakovanje, da bo ranjeni policist čim prej okreval. Poudaril je, da napadalec z brzostrelko in pištolo ni po naključju prišel iz Kutine pred poslopje hrvaške vlade v ponedeljek ob 8. uri, ko se začne delovni čas.

Izpostavil je, da je napadalec streljal na tri policiste, ki so na Trgu svetega Marka stražili pred poslopji vlade, parlamenta in ustavnega sodišča. Potem ko je ranil policista pred poslopjem vlade, sta druga dva streljala proti napadalcu, ki je pol ure po napadu storil samomor kak kilometer daleč od prizorišča oboroženega incidenta.

Gre za domači radikalizem, ki ni bil uvožen iz tujine

Plenković je izrazil prepričanje, da bodo pristojne varnostne in pravosodne službe podrobno preiskale vse okoliščine, zaradi katerih se je mlad človek, ki se je rodil leta 1998, odločil storiti takšen zločin.

»Moramo se vprašati, kako je prišlo do takšne radikalizacije. Gre za obnašanje, ki je gotovo pogojevano z informacijami, ki so vplivale nanj, kot tudi z nekom, ki je nanj vplival in tudi z viri, iz katerih je črpal, da je storil takšno dejanje,« je dejal Plenković.

Menil je, da se je prav tako treba vprašati, kdo so akterji v političnem in medijskem prostoru, ki spodbujajo sovraštvo in nestrpnost, predvsem med Hrvati in Srbi. Omenil je tudi poslanca skrajne desničarske parlamentarne stranke Domovinsko gibanja, Ivana Penavo in Karolino Vidović Krišto, ki po Plenkovićevi oceni tudi z izjavami po ponedeljkovem streljanju nista prispevala k strpnosti.

Penava, ki je tudi župan Vukovarja, je med drugim dejal, da napadalec ni pobegnil v Nemčijo tako kot številni njegovi vrstniki, temveč je izrazil upor proti sistemu, ki mu državljani ne zaupajo. Vidović Krištova pa je dejala, da bo vlada verjetno izkoristila napad, da bo na Markovem trgu postavila tanke.

»Moramo poiskati gnezdo, ki je izhodišče za kaj takega. To ne sme ostati brez odgovora. Imam politično odgovornost, da ugotovimo, kdo je radikaliziral mladega človeka, da je streljal na hrvaškega policista, ki je opravljal svoje delo,« je poudaril Plenković.

Ocenil je tudi, da gre za domači radikalizem, ki ni bil uvožen iz tujine. Kriza zaradi epidemije covida-19 pa po njegovi oceni ni prispevala k mladeničevemu nasilnemu dejanju. Dejal je, da ne more s prstom kazati na odgovorne za radikalizacijo, da pa lahko ena sled vodi do tistih, ki imajo legitimno sestavljeno vladno koalicijo za "hrvaško-srbsko trgovsko koalicijo".