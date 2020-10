V kleti Puklavec Family Wines, ki jo je nedavno precej prizadela vremenska ujma z vetrom na območju Ormoža, so v sporočilu za javnost navedli, da so se četrtega naziva (prve tri so prejeli v 2014, 2016 in 2018) še posebej razveselili, saj jim daje dodaten zagon za naprej, ki ga v tem obdobju, zaznamovanem s pandemijo covida-19 in njenimi posledicami, vinarji zelo potrebujejo.

Vnovično pridobitev naziva vidijo tudi kot potrditev izjemne kakovosti svojih vin, največjo zaslugo pa pripisujejo razvoju v zadnjih desetih letih.

S svojimi vini pod blagovnimi znamkami Jeruzalem Ormož, Ljutomerčan, Estate Selection, Instinct in ekskluzivno linijo vin Seven Numbers so na letošnjem ocenjevanju v sklopu sejma Agra osvojili 47 medalj. Pridobili so tudi enega od šampionskih nazivov za svoje belo vino 34' White Cuvee 2016 Limited Edition.

Ormoška klet je sicer lani v sklopu ene od večjih investicij slovenskih podjetij v tujini odprla prenovljeno butično klet Negotino v Severni Makedoniji ter s tem v svojo ponudbo dodala tudi rdeča vina.

Zaradi aktualne epidemije so največji pretres doživeli na domačem in hrvaškem trgu, kjer so zelo prisotni v gostinskem in turističnem sektorju, večjega padca pa niso začutili na izvoznem delu, saj je prodaja na zahodnoevropske trge, kot sta Velika Britanija in Nizozemska, pa tudi Poljska, tekla razmeroma normalno.

»Največji padec v trgovinskem delu je bil pri vinih višjega cenovnega razreda, pri penečih vinih celo do 80-odstoten, pri buteljčnih pa okoli 50-odstoten. Prav to pa so izdelki, ki zelo prispevajo k dobičkonosnosti,« so po prvem valu epidemije povedali v družbi.

Ta ima 140 zaposlenih in je lani ustvarila 8,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega nekaj več kot tri milijone evrov na tujih trgih. Takšen rezultat je za tri milijone evrov slabši od leta prej, skoraj v celoti na račun manjšega izvoza. Po nekaj manj kot pol milijona evrov čistega dobička v letu 2018 so lani beležili dober milijon evrov izgube.

Rezultate letošnjega ocenjevanja vin v okviru sejma Agra so sicer razglasili že poleti. Šampionski naslov so za peneče vino Zlata radgonska penina Millesime letnik 2008 prejeli v kleti Radgonske gorice, za bela vina so ga poleg Puklavec Family Wines prejeli še v kleti Vinakoper za rumeni muškat letnik 2019 in v kleti Radgonske gorice za traminec letnik 2019.

Šampion med cvički je letnik 2019 Vinogradništva-kletarstva Gregor Štemberger iz Šentjerneja, med rdečimi vini pa so si naslov pridobili klet Vinakras iz Sežane za izbrani teran La Marie letnik 2018, Posestvo Ferjančič iz Vipavske doline za svoj merlot letnik 2017 in vinska klet Goriška Brda za svoj Bagueri cabernet letnik 2016.

Med bio vini je letošnji šampion rumeni muškat letnik 2018 vinarja Janeza Smolkoviča iz Rakrižja. Na posebnem ocenjevanju tramincev, ki je letos potekalo drugič, zaradi okrnjene udeležbe medtem šampionskega naslova niso podelili.

Na letošnjem vinskem ocenjevanju je sodelovalo 173 vinarjev s 639 vzorci vin iz petih držav (Avstrija, Hrvaška, Češka, Severna Makedonija, Slovenija). Poleg šampionskih naslovov so podelili še druge nagrade in vrsto medalj.