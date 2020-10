Prepoved potovanj z osebnimi vozili v in iz mest Teheran, Karaj, Mašhad, Isfahan in Urmia bo veljala od polnoči do nedelje opoldne, so sporočili z ministrstva za zdravje. Za javna prevozna sredstva, kot so avtobusi in letala, prepoved ne bo veljala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik ministrstva Kianuš Džahanpur je dodal, da prepoved lahko podaljšajo in jo uveljavijo tudi za druga mesta. Z ukrepom želijo državljane odvrniti od potovanj ob koncu tedna, ki je v Iranu v četrtek in petek, ter v soboto, ko je državni praznik.

Okužbe in smrti zaradi covida-19 v Iranu naraščajo od začetka septembra. Danes so poročali o 279 smrtih bolnikov s covidom-19 in 4830 novih okužbah, kar je največ od izbruha epidemije v državi v februarju.

Doslej je covid-19 zahteval 29.349 življenj od skupno 51.219 primerov okužbe v tej v pandemiji najbolj prizadeti državi na Bližnjem vzhodu.

Namestnik ministra za zdravje Iradž Harirči je danes dejal, da bi številke lahko bile še višje, kot kažejo uradni podatki, in to predvsem zaradi protokolov pri testiranjih na okužbo in poročanju o okužbah.

V Teheranu so v soboto prvič uvedli globe za kršitve zdravstvenih pravil. V prestolnici so od začetka meseca za teden dni zaprli tudi večino javnih krajev in prepovedali večje dogodke.