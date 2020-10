Vietnamske oblasti so danes sporočile, da je v poplavah umrlo še 12 ljudi. Skupaj so tako zahtevale 36 življenj, poročajo tuje tiskovne agencije. Med smrtnimi žrtvami je 30 ljudi, ki so jih odnesle poplave, trije so utonili v morju, trije pa so umrli zaradi električnega udara med odpravljanjem posledic poplav, so navedle lokalne oblasti.

Še več kot 30 ljudi je ujetih v plazovih, pri čemer ni znano, ali so še živi. V osrednji provinci Thua Thien-Hue se je plaz sprožil na območju hidroelektrarne, kjer bi lahko bilo ujetih 17 delavcev. Na območje so poslali ekipo lokalnih reševalcev. Tri kilometre od elektrarne jih je 13 zasul plaz. Oblasti niso potrdile njihove smrti.

V osrednjem delu Vietnama so že več kot teden dni priča močnim nalivom, saj sta območje prizadeli dve neurji. Deževje je povzročilo poplave, ki so zalile skoraj 200.000 domov in najmanj 244 šol na območju. Poplave so prizadele že skoraj milijon ljudi.

Državo je medtem danes dosegla tudi tropska nevihta Nangka z močnim vetrom in nalivi, ki bi lahko v prihodnjih dneh na severu osrednjega dela države povzročili nove poplave in zemeljske plazove. Konec tedna bi lahko Vietnam prizadela še ena nevihta, svarijo oblasti.

Neurja v zadnjem času pustošijo tudi v sosednji Kambodži, kjer je doslej v poplavah umrlo najmanj deset ljudi. Poplavljenih je bilo več kot 30.000 domov, več tisoč ljudi so evakuirali.