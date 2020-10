Letos bi po Roland Garrosu lahko znova pisali o presežkih Rafaela Nadala. Španski bik je še neverjetnih trinajstič dvignil roke v Parizu. Le kdo bi nam zameril? A bodimo pošteni – potrebno se je pogovoriti še o nekom drugem. Potrebno se je pogovoriti o še eni izjemni zgodbi peščenega turnirja. O igralki, ki je maja dopolnila 19 let. Prav toliko jih ima, kot jih je štel njen vzornik Nadal, ko je prvič osvojil francoski pesek. Pred tekmami posluša rock. AC/DC, Pink Floyd in Guns N’Roses. Okej, dober rock. Ob vstopu na igrišču se ji po ušesih menda sprehaja Welcome to the Jungle. In ko si v džungli, očitno ne igraš slabo. Trofejo Suzanne Lenglen je letos osvojila mlada Iga Świątek. Storila je tisto, kar se je pričakovalo od rojakinje Agnieszke Radwańske – postala je sploh prva Poljakinja, ki ji je uspelo osvojiti turnir velike četverice. Na Poljskem razumljivo pišejo o Poland Garrosu. Mlada igralka v Franciji za povrh ni bila le prvo presenečenje turnirja, bila je preprosto nedotakljiva.

In kdo sploh je Iga Świątek? Iga je najstnica, ki, kot rečeno, rada posluša dobro glasbo in precej dobro igra tenis. Rokerica iz športne družine – oče Tomasz je bil olimpijski veslač –, ki je pred kratkim zaključila srednjo šolo. »Tenis do lani Igi ni pomenil vsega na svetu. Ob treningih je delala izpite v rednih rokih. Ob sedmih zjutraj je bila na igrišču, nato je poslušala predavanja,« pove o varovanki glavni trener Piotr Sierzputowski. V članski konkurenci pred tem zanimivo ni osvojila nobenega turnirja višjega ranga. V Parizu je torej med velikimi puncami kot prvega pobrala enega največjih. Zakaj pa ne. Za njo je 14 dni brez poraza. Bilo je lepo in hkrati grdo. Za igralke na drugi strani mreže, seveda. Pojasnimo: na sedmih tekmah ni oddala niza, izgubila je vsega 28 iger, v posameznem nizu ne več kot štiri. Še bolj kot statistika pa je močan vtis pustila njena igra. Spomnimo: Jelena Ostapenko je pred tremi leti prav tako zgodaj v karieri, pri rosnih dvajsetih letih osvojila Pariz. Vendar je Latvijka takrat slavila s tenisom na vse ali nič. Če so pri Jeleni leteli bombastični returni in številni winnerji, so pri Igi po igrišču letale predvsem nasprotnice. Na zmagovalni poti je izločila dve igralki prve četverice. Prvo igralko sveta Simono Halep je z agresivnostjo, učinkovitostjo in velikim forehandom odpeljala na sprehod v džunglo, ki ga zlepa ne bo pozabila. Pa čeprav je trajal samo 70 minut.