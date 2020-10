Turški minister za energetiko Fatih Dönmez je povedal, da je ladja že na območju, kjer bo do 22. oktobra iskala plin. "Testiranja so se začela v torek, danes pa dobivamo prve podatke," je dejal po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu.

Ankara je že v nedeljo napovedala, da bo v vzhodno Sredozemlje znova poslala svojo ladjo za raziskovanje morskega dna, med drugim južno od grškega otoka Kastelorico. To je sprožilo ostre odzive v Grčiji, naj konča provokacije, pa sta jo pozvali tudi Nemčija in ZDA.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes v parlamentu dejal, da bo Turčija Grčiji še naprej odgovarjala tako, kot si zasluži. "Grčiji in oblastem grškega dela Cipra, ki ne spoštujejo svojih obljub v okviru EU in Nata, bomo na terenu še naprej odgovarjali, tako kot si zaslužijo," je poudaril.

Zatrdil je, da se bo po remontu v vzhodno Sredozemlje vrnila tudi raziskovalna ladja Yavuz, ki je raziskave opravljala v bližini Cipra.

Ladjo Oruc Reis so turške oblasti na raziskovanje prvič poslale 10. avgusta. Misijo je nadaljevala kljub nasprotovanju Aten in Evropske unije.

Ladjo so nato prejšnji mesec sicer umaknili s spornega območja, kar je dalo upanje, da bosta Grčija in Turčija rešili spor po mirni poti. Erdogan je takrat dejal, da želi dati priložnost diplomaciji. Obenem pa so turške oblasti vztrajale, da je ladja na načrtovanem remontu in da se bo kmalu vrnila v vzhodno Sredozemsko morje.

Turške raziskave morskega dna v vzhodnem Sredozemlju, s katerimi želi Turčija najti nafto in plin, so zaostrile odnose tako z Grčijo kot Ciprom. Turška stran trdi, da raziskuje v svojem epikontinentalnem pasu, Grčija in Ciper pa, da posega v njuni izključni gospodarski coni.