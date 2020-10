To je druga kopija knjige, za katero so iztržili več kot 22.000 evrov v zadnjih tednih - prva je bila odkrita v času koronavirusnega zaprtja v Walesu. Tokratno izdajo so pred dražbo ocenili na 11.000 evrov, navaja britanski BBC.

V priznanem znanstvenem delu Matematična načela naravoslovja je Newton obdelal tri temeljne zakone gibanja, ki predstavljajo temelj klasične mehanike. Knjigo opisujejo kot največje delo v zgodovini znanosti. Med zbiratelji primerki knjige iz prvih izdaj veljajo za izjemno cenjene.

Po besedah prodajalca iz Kanalskih otokov je dedek kopijo pridobil v 50. letih minulega stoletja in jo dosedanjemu imetniku zapustil ob smrti leta 1980.

Dražbar in strokovnjak za knjige pri avkcijski hiši Hansons Auctioneers v Staffordshiru Jim Spencer "ni mogel verjeti", ko je knjiga prispela v njegovo pisarno. "Navdušen sem bil, da sem lahko v rokah držal nekaj tako pomembnega - v veliko čast mi je bilo katalogizirati to delo," je dejal.

Knjiga je izjemno redka, saj so mogoče natisnili le nekaj sto kopij, meni Spencer. Delo je prva angleška izdaja, ki jo je prevedel Andrew Motte.

Delo je prvič izšlo leta 1687 v latinščini, decembra 2016 pa so eno od prvih izdaj na dražbi avkcijske hiše Christie's v New Yorku prodali za 3,15 milijona evrov. Po pisanju BBC so tokratno izdajo ponudili na spletni dražbi, kupec pa je bil Evropejec.