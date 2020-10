V predsedniški palači se je danes javnosti predstavila kandidatka za mesto viceguvernerke Banke Slovenije (BS) Arjana Brezigar Masten. Doktorica ekonomskih znanosti, ki zadnja tri leta vodi analitsko-raziskovalni center na Banki Sloveniji, je dejala, da se je za kandidaturo odločila, ker ponuja ta funkcija številne profesionalne in osebnostne izzive. Banko Slovenije vidi kot pomembno vez Slovenije z ostalimi članicami območja z evrom, prek katere lahko uresničujemo interese na področju skupne denarne politike in mednarodnih financ. Delovanje ustanove je po njenih besedah pomembno tudi za reševanje skupnih izzivov območja skupne evropske valute, doma pa je varuh finančne stabilnosti, ki je ključna za normalno delovanje gospodarstva.

»Pred Evropo in svetom so številni izzivi«

»Evropa in svet sta v zelo zanimivih časih, izzivi so številni, to pa terja znanja in izkušnje z različnih ekonomskih področij,« je opozorila Brezigar Mastenova, ki je glede svojih akademskih izkušenj izpostavila doktorat na Univerzi v italijanski Sieni, številne mednarodne objav in poučevanje na več fakultetah, trenutno pa na fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Poučevala je predmete s področij makro- in mikroekonomije, finance in statistike. Sodelovala je tudi v številnih mednarodnih projektih, tudi znotraj ECB.

Poleg teoretičnega znanja je po njenem prepričanju nujno tudi praktično znanje makroekonomije, financ in bančništva. Tega je na začetku kariere pridobivala na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar), zadnja tri leta pa je direktorica analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije (BS). Ob tem je med drugim tudi članica denarnega odbora in odbora za raziskave znotraj ECB. Ker je Slovenija mala članica območja evra, so po njenem mnenju pomembna tudi poznanstva v tujini in komunikacijske sposobnosti

Brezigar Mastenova meni, da bo s svojimi kompetencami dobro dopolnjevala obstoječo ekipo v svetu Banke Slovenije ter pomagala pri še boljši koordinaciji oddelkov znotraj ustanove. Ključno vidi tudi nadaljnjo krepitev znanj znotraj BS in poglabljanje poznavanja makroekonomskih izzivov, izboljšanje motiviranja zaposlenih in poslovnih procesov, rada pa bi tudi povečala prepoznavnost Banke Slovenije znotraj evrskega sistema.