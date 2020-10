Igralka je v ponedeljek »spokojno preminila v krogu najbližjih« v bolnišnici Sherman Oaks po zapletih, povezanih s srčnim zastojem, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v torek za Los Angeles Times sporočila njena publicistka Cynthia Snyder.

Čeprav se je Conchata Ferrell pojavila v številnih vlogah, je najbolj znana kot zadirčna hišna oskrbnica Berta iz serije Dva moža in pol, v kateri je med leti 2003 in 2015 zaigrala v vseh 12 sezonah. Vloga ji je leta 2005 in 2007 prinesla nominaciji za emmyja. Ostre opazke je namenjala Charliju Sheenu v vlogi Charlija Harperja in kasneje Ashtonu Kutcherju, ki je upodobil Waldena Schmidta. Poleg Kutcherja je zaigrala tudi v drugi sezoni Netflixove serije The Ranch.

Za nagrado emmy je bila sicer prvič nominirana leta 1992, ko je v pravniški drami Zakon v L.A.-ju igrala odvetnico Susan Bloom. Vlogo je za The Times opisala kot »kombinacijo super agentke in super odvetnice«.

Ob smrti so se ji poklonili dolgoletni sodelavci, med njimi Jon Cryer, ki je v Dveh možeh in pol igral starokopitnega Alana Harperja. Cryer je v torek tvitnil, da je bila Conchata Ferrel "čudovita oseba" in da je bila "Bertina zadirčna osebnost plod scenaristov", saj je bila igralka sicer topla in ranljiva.

Sheen, ki so ga iz serije zloglasno odpustili po njegovem sporu z Warner Bros in soustvarjalcem Chuckom Lorrejem, pa je o igralki dejal, da je bila popolna profesionalka, pravi srček in pristna prijateljica.

Hollywoodska kariera Conchate Ferrel se je začela v 70. letih minulega stoletja, ko se je s krajšimi vlogami pojavljala v televizijskih serijah. Za gledališke nastope je prejela več nagrad, med njimi tri leta 1974 za najboljšo igralko, ko je upodobila Gertrude Blum v The Sea Horse avtorja Edwarda J. Moora, še poroča dpa.