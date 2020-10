Posadko sestavljajo Sergej Rižikov in Sergej Kud-Sverčkov iz ruske vesoljske agencije Roskozmos ter Kathleen Rubins iz ameriške vesoljske agencije Nasa.

Nasa je sporočila, da je izstrelitev potekala normalno, Roskozmos pa je sporočil, da je kapsula uspešno vstopila v orbito, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je prvi polet na ISS s človeško posadko, ki bo trajal zgolj dobre tri ure. Običajni polet do vesoljske postaje traja približno dvakrat dlje. Do zdaj so bili hitri poleti rezervirani za rusko tovorno vesoljsko plovilo progres.

Rusija je imela do nedavnega dobičkonosen monopol pri poletih s človeško posadko na ISS. 30. maja pa je prvič po letu 2011 z ameriškega ozemlja poletela kapsula dragon ameriškega podjetja SpaceX z dvema astronavtoma na krovu.

Astronavta Robert Behnken in Doug Hurley sta se 2. avgusta varno vrnila na Zemljo, prihodnji mesec pa je napovedana nova izstrelitev plovila podjetja SpaceX. Tokrat bo njegova misija trajala pol leta.