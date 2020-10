Zagotovo ni naključje, da so skrite postelje med najbolj prodajanimi novostmi. Ponujajo toliko prednosti, da so preprosto najboljša izbira v primeru pomanjkanja prostora. Skrita postelja je še bolj praktična, če so pri vzglavju dodane poličke. Služijo odlaganju tistih stvari, ki jih želite odložiti tik pred spanjem ali jih imeti pri roki takoj, ko se zbudite. Skrita postelja sega vse do stropa. Če višina prostora dopušča, so nad posteljo lahko tudi omarice za priročno shranjevanje odej, blazin in posteljnine. Pri načrtovanju skrite postelje razmislite tudi o omari, ki je lahko sestavni del postelje. Postavite jo lahko ob obeh straneh ali ob eni strani, odvisno od vaših želja, potreb po shranjevanju in razpoložljivega prostora.

Če potrebujete bočno skrito posteljo, je nad njo še več prostora za omaro. Nastane posteljni sestav, ki ob zaprti postelji deluje kot ena velika omara, po potrebi pa se postelja aktivira v svojo osnovno funkcijo ležišča.

Izkoristek prostora Postelja Aladin, ki se skrije v omaro, je več kot primerna za manjša stanovanja in garsonjere, kjer je čez dan potrebnega čim več bivalnega prostora, zvečer pa je kakovostno spanje bistvenega pomena. V zaprti poziciji potrebuje le 40 centimetrov globine in je tako povsem nemoteč element v prostoru. Z enostavnim sistemom odpiranja se skrita postelja spremeni v udobno ležišče. Vgrajena je kot samostojen element ali pa kot del vgradne omare ali knjižnega regala.