V spalnici naj bi bil prostor za zakonsko posteljo in večjo omaro (morda vgradno). Okno bo verjetno treba vgraditi na severni strani. Kaj menite o daljšem, višje vgrajenem oknu, da bi spodaj bil še prostor za nižje omarice ali police? Kakšna tla predlagate? Prilagam skico garaže in obstoječe kopalnice ter zunanji posnetek z dvorišča. Že vnaprej hvala za pomoč! Ida

Odgovor:

S spremembo namembnosti garaže v spalnico boste zagotovo pridobili funkcionalni prostor. Vendar za dosego prijazne, svetle in tople spalnice predlagam kar nekaj posegov.

Menim, da bi odprtino, v kateri so umeščena garažna vrata, nekoliko zmanjšali in umestili velika drsna panoramska vrata. S tem boste prostor odprli in osvetlili, saj je obstoječe okno premajhno. Tudi povezava in direkten dostop na vrt je dodana vrednost h kakovosti bivanja v nekdanji garaži. Z zmanjšanjem odprtine pa pridobite potrebnih 70 centimetrov za umestitev garderobnih omar globine 60 centimetrov. Ob nasprotno steno lahko umestite nizek predalnik in manjši fotelj za branje ob panoramskem oknu.

Vsekakor vam predlagam, da tlak toplotno dobro izolirate in umestite lesena tla. Možen je parket ali ladijski pod, ki dopušča talno gretje. Posteljo umestite ob notranjo steno. Hkrati pa je lahko tudi pogled s postelje na vrt dodana vrednota spalnice. Barve pohištva in tudi sten naj bodo svetle in v toplih odtenkih. Morda lahko na steno za posteljo umestite dekorativne stenske tapete za prijetneje urejen ambient.

Kopalnico pa ohranite v celoti. Kako razporediti sanitarno keramiko, vam nisem mogla narisati, saj niste napisali nobenih potrebnih mer za izris. Naj vam preureditev garaže v spalnico uspe, da pridobite topel in prijazen prostor.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.