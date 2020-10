Toplotna črpalka je sodoben način ogrevanja, ki temelji na vrhunski tehnologiji in je vsestransko uporaben, saj omogoča ogrevanje sanitarne vode ter enostavno vzdrževanje prijetnih bivalnih temperatur. Gre za enega najbolj ekoloških načinov ogrevanja, saj se napaja z zeleno energijo in deluje zelo zanesljivo kljub nizkim zunanjim temperaturam. Z njim se zato zmanjšuje potreba po porabi fosilnih goriv. Naj spomnimo, da ima toplotna črpalka zelo nizek ogljični odtis, k čemur dandanes vse bolj stremimo. Ker je tak sistem ogrevanja zelo učinkovit, dolgoročno prinaša tudi velike prihranke.

Ecodan PUD

Toplotne črpalke Ecodan PUD se ponašajo z inverterskim delovanjem, ki skrbi, da naprava optimalno deluje in s tem prihrani veliko električne energije. Gre za razcepni sistem z zunanjo in notranjo enoto, kjer moč naprav variira od 8 do 12 KW. Deluje s plinom R32, ki je bolj učinkovit in okolju prijazen od nekaterih drugih, saj je cilj proizvajalca, da naprava čim manj obremenjuje okolje in spušča čim manj emisij CO

2

. Za R32 velja, da je sredstvo z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP). Po energetski učinkovitosti se ti modeli toplotnih črpalk uvrščajo v najvišji razred A+++ pri temperaturi ogrevalne vode 35°C. Vsi modeli dosežejo temperaturo ogrevalne vode do 60 °C, območje delovanja ogrevanja pa je izboljšano na –25 °C. S temi lastnostmi so te toplotne črpalke res prava izbira, če želite udobno bivati in hkrati privarčevati ter poskrbeti za okolje.