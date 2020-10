"Predsednik ZDA in prva dama izkoriščata pravosodno ministrstvo ZDA, da me utišata, kar je kršitev prvega amandmaja k ustavi in surova zloraba vlade za njune osebne interese in cilje. S tem nasilništvom me ne bodo prestrašili," je v odzivu na tožbo sporočila tožena.

Pravosodno ministrstvo ZDA tožbo utemeljuje s pogodbo o molčečnosti, ki jo je morala Stephanie Winston Wolkoff podpisati skupaj z vsemi, ki so kdaj sodelovali s Trumpom. "Rok pogodbe je potekel, ko je Bela hiša prekinila naš sporazum," je sporočila tožena.

Pravosodno ministrstvo ZDA od sodišča zahteva, da se Stephanie Winston Wolkoff zaplenijo vsi prihodki od knjige ter se jih nakaže v poseben vladni sklad, od koder se bodo na koncu preselili v proračun. Pravosodno ministrstvo ZDA tožbo utemeljuje s tradicijo javne vloge prve dame, ki menda sega vse do prve prve dame Marthe Washington. Ministrstvo trdi, da pogodba o molčečnosti ni imela datuma izteka.

Ta utemeljitev bi sicer morala pasti na sodišču, ker so dosedanji sodni presedani to zavračali zaradi ustavne pravice Američanov do svobode izražanja. Vendar pa bo to odvisno od sodnika.

Stephanie Winston Wolkoff je pred tedni izdala knjigo "Melania in jaz", v kateri razkriva podrobnosti o prvi dami, ki doslej še niso prišle v javnost. Poleg knjige objavlja tudi posnetke pogovorov z Melanio Trump.

Nedavno nazaj je objavila posnetek, na katerem prva dama ZDA govori, da božič nikogar ne zanima. To bi običajno zelo odmevalo, vendar je ta novica hitro poniknila, saj jo je zasenčila okužba Trumpa in prve dame s koronavirusom. "Gre za popolno zlorabo virov pravosodnega ministrstva za osebno tožbo prve dame proti nekdanji svetovalki. Dosedanji primeri so bili glede tega zelo jasni, da nekdanji državni uradniki niso zavezani k molku za nič drugega razen državne skrivnosti," je sporočil pravni strokovnjak za nacionalno varnost Brad Moss.

Prva dama ZDA je sicer skrita pred javnostjo in zadnja informacija, ki jo je sporočila o svojem zdravstvenem stanju, je bila objavljena 5. oktobra. To je bilo tri dni po potrditvi okužbe s koronavirusom. Melania Trump se je s tvitom zahvalila zdravstvenemu osebju in sporočila, da moli za vse bolne in tiste, katerih družinski člani so prizadeti s koronavirusom.

Pomanjkanje prve dame je zelo opazno na Trumpovih predvolilnih zborovanjih, ki jih je obnovil v ponedeljek s trditvijo, da več nima koronavirusa, da je imun in ni nalezljiv. Za zdaj ni jasno, če bo Melania Trump sploh še prevzela kakšno vlogo v moževi kampanji. Kakor leta 2016 je imela tudi letos govor na republikanski konvenciji, potem pa le še en sam samostojni nastop v Pensilvaniji.