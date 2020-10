Po več kot mesecu dni so v Evropski uniji sprejeli skupna priporočila za poenostavitev potovanj med članicami v času pandemije. Z njihovo pomočjo naj bi državljanom s tribarvnim sistemom označevanja varnih, ogroženih in nevarnih predelov Evrope jasneje predstavili razmere v posamezni državi oziroma regiji in naredili potovanja v tujino bolj predvidljiva. Toda nove smernice, ki za članice niso zavezujoče, na evropski ravni prinašajo zgolj nov zemljevid ogroženosti posameznih območij, ne pa tudi poenotenja omejitvenih ukrepov na mejah.

S pomočjo skupnih kriterijev bo evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) vsak teden na novo obarval evropski zemljevid. Ključni bodo trije kriteriji: kolikšna je bila 14-dnevna pojavnost okužb (incidenca) na 100.000 prebivalcev, kolikšen je bil odstotek pozitivnih testov v minulem tednu, upoštevalo pa se bo tudi število opravljenih testov. Te podatke bodo države morale vsak teden poslati ECDC, ki bo potem ažuriral zemljevid.

Ogroženost v posamezni državi se bo razlikovala po regijah, posamezna država bo torej lahko imela tako zeleno, oranžno kot tudi rdeče obarvane dele. Glede na trenutno epidemiološko situacijo bo večina Evrope obarvana oranžno in rdeče. Zeleno barvo bi ta čas našli le v večjem delu vzhodne Nemčije, nekaterih predelih severnih in baltskih držav ter v posameznih predelih Bolgarije, Grčije in Italije.

Obarvanje s skupnimi kriteriji Na novem zemljevidu ECDC bodo zelena območja, od koder bi potniki v druge dele Evrope načeloma lahko potovali brez omejitev, 14-dnevna incidenca bo morala biti manj kot 25 okužb na 100.000 prebivalcev, pozitivnih testov v zadnjem tednu pa ne bo smelo biti več kot štiri odstotke od vseh opravljenih. Na oranžnih in rdečih območjih bodo zdravstvene razmere slabše. Če bodo državljani prihajali v druge države iz takšnih regij, jim bodo ob vstopu na njihovo ozemlje lahko določili karanteno ali zahtevali negativni test na covid-19. Smernice namreč puščajo relativno proste roke članicam glede ukrepanja kljub spodbujanju, naj bodo omejitveni ukrepi sorazmerni in časovno omejeni. Na zemljevidu ECDC bodo oranžno obarvana območja, kjer bo 14-dnevna incidenca manj kot 50 okužb na 100.000 prebivalcev, delež pozitivnih testov v minulem tednu pa bo presegal štiri odstotke vseh opravljenih testov. Oranžno obarvanje pa bo lahko doseženo tudi po drugem kriteriju: če bo 14-dnevna incidenca od 25 do 150 okužb na 100.000 prebivalcev in bo delež pozitivnih testov nižji od štirih odstotkov vseh opravljenih testiranj. Podobno kot pri oranžnem obarvanju bosta dve možnosti obstajali tudi za rdeče obarvanje regij. Območja bodo tako rdeča, če bo 14-dnevna incidenca več kot 150 okužb na 100.000 prebivalcev. ECDC pa bo posamezna območja obarval rdeče tudi, če bo 14-dnevna incidenca več kot 50 okužb na 100.000 prebivalcev, delež pozitivnih testov pa večji od štirih odstotkov.