V zadnjih dneh poskušajo svetovni mediji pojasniti nenavadni polnočni govor severnokorejskega predsednika Kim Jong Una med vojaško parado, ki je pretekli konec tedna potekala v čast 75. obletnice ustanovitve vladajoče Delavske stranke. Potem ko so tirana navdušeno pozdravile množice in vojaki, je govoril zelo čustveno. Predvsem je nenavadno, da se je državljanom opravičil, ker se njihovo življenje ni izboljšalo, ter si ob tem z lic obrisal solze.

Kot otrok, ki je dobil tako želeno igračo, pa se je nasmejal, ko so mimo odra pripeljali 25 metrov dolgo in po ocenah vsaj sto ton težko medcelinsko raketo, ki bi menda lahko z jedrsko konico poletela vse do ZDA.

Morda zna dobro igrati Odkar je leta 2011 na oblasti nasledil očeta, se Kim v svojih govorih zavzema za gospodarski napredek in blaginjo. Vendar pa so gospodarske razmere v Severni Koreji v zadnjem času vse hujše zaradi pandemije, številnih tajfunov in poplav ter mednarodnih sankcij. Zlasti očitno je motena preskrba s hrano. »Ljudje so vame polagali upanje, tako veliko, kot je nebo, in tako globoko, kot je morje, toda jaz tega njihovega zaupanja nisem opravičil. To me zelo boli,« je dejal Kim s solzami v očeh. Vzrok za sedanjo krizo pa vendarle vidi v pandemiji, tajfunih in sankcijah. Kot je poudaril, se nobena druga država ne sooča s temi tremi nadlogami hkrati. Vnovič pa je zatrdil, da se doslej še nihče v Severni Koreji ni okužil s koronavirusom. Kot da bi šlo za dokazovanje te trditve, nihče na paradi ni nosil maske. Menda je bilo vse to s solzami skrbno vnaprej zrežirano. O sebi naj bi tako hotel ustvariti podobo ljudskega voditelja, ki mu ni vseeno za usodo svojih državljanov. Morda pa je hotel s solzami tudi mobilizirati ljudi za prebroditev sedanje hude krize.

Največja raketa na svetu A če Kim, ki ohranja oblast tudi s pomočjo koncentracijskih taborišč, pretaka solze zaradi lakote v državi, ga očitno ne moti, da je ta tudi in predvsem posledica velikih stroškov za vojsko. Njena oborožitev je, kot je pokazala parada, zelo moderna. Omenjena velikanska medcelinska raketa, s katero se uresničuje Kimova grožnja o »novem strateškem orožju«, jasno kaže, da se režim kljub mednarodnim sankcijam ne namerava odreči jedrskemu oboroževanju. Odlašanje s testiranjem rakete pa bi lahko šlo na roko Donaldu Trumpu pred ameriškimi volitvami. Predsednik ZDA je namreč vložil veliko prizadevanj v to, da bi s pogajanji prepričal Kima v odpravo jedrskega orožja in medcelinskih raket na Korejskem polotoku.