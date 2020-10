1. Pred 1. svetovno vojno se je posvečal aviatiki, od leta 1907 je gradil letalske modele in bil med drugimi osebni prijatelj Stanka Bloudka. Na Primorskem rojeni izumitelj Franjo Bratina je:

a) patentiral okoli 20 patentov, dva tudi v Nemčiji,

b) delal poskuse z modelom žaluzijskega helikopterja in načrtoval letalo s turboreakcijskim motorjem,

c) v Ajdovščini v letih po prvi svetovni vojni zgradil prvo majhno hidroelektrarno (kasneje jo je uničilo drsenje terena),

d) zaslužen za vse, kar je navedeno v zgornjih trditvah.

2. Slovenski Intra lighting osvetljuje pisarne Facebooka, Microsofta, Ferrarija ter trgovine Armanija, Calvina Kleina in Adidasa. Kako dolgo je svetilo, s katerim so osvetlili Grand Casino s hotelom v najvišji avstralski stolpnici v Sydneyju?

a) kar šest kilometrov,

b) dolžine olimpijskega bazena,

c) štiri čevlje,

d) ravno prav.

3. Raziskovalci v Nasinem razvojnem centru pri razvoju novega električnega eksperimentalnega letala sodelujejo z/s:

a) britanskim EasyJetom,

b) Pipistrelom iz Ajdovščine, ki je že trikrat zmagal na Nasinem natečaju,

c) španskim Airbusom,

d) Felixom Baugartnerjem, znanem po skoku iz strafosfere.

4. Koliko let je imela Pia Alina Likar, ko je s pomočjo očeta dr. Boruta Likarja razvila in patentirala Memomatiko, pripomoček za krepitev spomina in osvajanje učne snovi?

a) 16 let,

b) 24 let,

c) 6 let,

d) 13 let.

5. Zolgensma je najdražje zdravilo na svetu: zanj je treba odšteti kar 2,1 milijona dolarjev na terapijo. Zaslužni za razvoj zdravila so tudi v podjetju BIA Separations iz Ajdovščine, ki:

a) je razvilo proces čiščenja genskega zdravila,

b) mu rečejo tudi Dončići slovenske tehnologije in znanosti,

c) leta 2012 osvojilo priznanje gazela notranjsko-primorske regije,

d) lahko potrdi vse zgornje trditve.

6. Luxy je:

a) ime nemškega ovčarja, ki je med 2. svetovno vojno Josipu Brozu Titu v bombnem napadu na Sutjeski rešil življenje,

b) enota za merjenje osvetljenosti,

c) največja inovacija na področju stikal za luči po 136 letih, ki jo je razvilo podjetje GOAP iz Nove gorice,

d) pametni telefon s funkcionalnostjo nočne razsvetljave.

©Zasnova in besedilo: projekt Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inovativnost, inženirstvo, naravoslovje in tehniko.