Fotozgodba: živahen razvoj in skokovita rast primorsko-notranjskih gazel

Podjetja primorsko-notranjske regije so v devetnajstih letih izborov prejela tri bronaste, pet srebrnih in eno zlato slovensko gazelo. Za zlato gazelo je bilo leta 2008 razglašeno podjetje Instrumentation Technologies. Med nosilce bronastih slovenskih priznanj so se uvrstila podjetja Fluid (leta 2006), SEC (leta 2010) in ORO MET (leta 2015). Najštevilnejši so dobitniki srebrnih gazel – zadnji je bil lani Alpod in leto pred tem, leta 2018, Intra lighting, na seznam nosilcev srebrnih slovenskih gazel pa so se vpisali še Sitor leta 2017, SMT leta 2014 in Instrumentation Technologies leta 2007.