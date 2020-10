Kdaj bo končan dom starejših v Osilnici?

V Osilnici se že več let borijo za dokončanje doma starejših, ki bi med drugim prinesel od 40 do 50 delovnih mest. To je za občino s komaj 353 prebivalci izrednega pomena. Le z novimi delovnimi mesti lahko upajo, da bo Osilniška dolina (pre)živela.