Zgledi vlečejo. Nedvomno v naši vladi že razmišljajo o posebni seriji evrskih kovancev s slovenskimi junaki in superheroji. Tule so naši predlogi. Na posebnem 50-evrskem kovancu bo seveda podoba velikega vojskovodje Janeza Janše. Na kovancu za dva evra moramo upodobiti neustrašnega borca zoper smrtonosne virusarje na kolesih Aleša Hojsa. En evro namenimo Zdravku Ljudjesoumirali Počivalšku. 50 centov bo krasil z vojaškimi letali preleteni Matej Tonin. Ni dvoma, da si 20 centov zasluži strah vzbujajoči Jelko Kacin, 10 pa vedno zaskrbljeni Milan Krek. Za pravo bratsko podporo in zapiranje meja bomo s podobo na petih centih počastili Viktorja Orbana, za izjemne zasluge pri podajanju resnice pa bo na dveh centih logo Nova24TV. Zdaj nam ostane le še en cent. Njena žrtev je velika. Vredna enega centa. Namesto obraza bo roža, njen zaščitni znak. Nismo je pozabili, Aleksandre Pivec.

N.N.